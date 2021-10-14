Вашингтон, 14 октября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден уверил американцев 13 октября, что он сможет обуздать высокую инфляцию, объявив о наращивании работы в порту Лос-Анджелеса на фоне того, как цены продолжают расти, а в цепи поставок происходят глобальные сбои, угрожающие экономике США и праздничному шоппингу. Об этом 14 октября сообщает Associated Press.

Джозеф Байден

Цены поднимаются из-за глобального сбоя в цепи поставок, что ведет к дефициту товаров и задержкам, которые спровоцировали более сильную вспышку инфляции, чем предполагалось. Повышение цен приводит к уменьшению зарплат, мешая росту экномики и подпитывая критику республиканцев в сторону Байдена.

Белый дом отреогировал на отставание в графике работы соглашение о том, чтобы порт Лос-Анджелеса работал 24 часа, семь дней в неделю. Надежда на то, что ночные смены помогут победить образовавшиеся пробки и уменьшить задержки поставок тостеров, кросовок, велосипедов, машин и прочего.

Как сообщало ИА REGNUM, гигант розничной торговли США Walmart начал нанимать свои собственные суда на фоне глобальных сбоев в цепи поставок, угрожающих сезону праздников, от которого зависит успех розничной торговли.