Вашингтон, 14 октября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Американская исполнительница Бритни Спирс считает, что её сестра Джейми Линн Спирс«отвернулась от неё». Об этом 14 октября пишет издание Е!, ссылаясь на источник, приближённый к артистке.

Скриншот с YouTube Бритни Спирс

По словам инсайдера, Бритни Спирс чувствует себя «полностью брошенной» после судебных разбирательств по делу об опеке над ней. «Бритни очень, очень злая и обиженная. Она чувствует, что Джейми Линн полностью бросила её и подвела в борьбе её жизни. Они были лучшими друзьями», — заявляет источник издания.

Ранее Джейми Линн Спирс сообщила о скором выходе её мемуаров. Релиз книги запланирован на 2022 год.