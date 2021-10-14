Махачкала, , 17:50 — REGNUM В Дагестане в связи с избранием нового главы республики сложило свои полномочия правительство. Такие действия предусмотрены региональным законодательством при избрании нового руководителя региона.

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Как говорится в распоряжении премьер-министра РД Абдулпатаха Амирханова от 14 октября 2021 года, правительство Дагестана слагает свои полномочия перед вновь избранным главой республики в соответствии с частью четвертой статьи 84 Конституции РД и частью первой статьи 25 закона Республики Дагестан «О Правительстве Республики Дагестан».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 октября, парламент Дагестана избрал нового главу региона. Им стал Сергей Меликов, до этого в течение года исполнявший обязанности руководителя субъекта РФ.

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