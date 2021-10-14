София, 14 октября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Сотни тысяч жителей столицы Болгарии в ближайшие дни столкнутся с проблемой отсутствия в своих домах электричества. Об этом 14 октября предупредило Болгарское телевидение.

Цитата из мф «Сон смешного человека». Реж. Александр Петров. 1992. Россия Свеча

Согласно официальной информации, предстоящие «веерные отключения» связаны с плановыми работами по развитию распределительной сети. В результате утром 15 октября будут обесточены основные «спальные районы» Софии, в том числе элитные кварталы «Лозенец», «Молодость» и «Люлин».

На определенное время энергоснабжение прекратится и в других населенных пунктах Западной Болгарии — Добриниште, Враца, Банско и Кюстендил. Так называемые «операционные переключения» ожидаются 16 и 17 октября.

«В результате инфраструктура столицы Болгарии будет частично парализована, а региональная экономика понесет ощутимые убытки», — предположил софийский эксперт Иван Димитров.

Напомним, ранее в Болгарии резко выросли тарифы на энергоносители. Как ожидается, к концу нынешнего года среднестатистическая болгарская семья будет тратить на оплату света и газа до 50% своего бюджета.