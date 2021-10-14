14 октября 2021 | Время чтения 10 мин

В медиарейтинге российских губернаторов за сентябрь 2021 года, подготовленном компанией «Медиалогия», антирекордсменом стал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, опустившийся сразу на 13 позиций, с 62-го на 75-е место из 85.

Дмитрий Наумов, , 18:35 — REGNUM Возможно, именно поэтому в октябре Воскресенский решил усилить медийное присутствие за счет громких заявлений. И, в частности, сообщил жителям региона и предпринимателям о том, что им придется «потуже затянуть пояса».

Станислав Воскресенский во время встречи с общественностью в Тейкове Ivanovoobl.ru

Причиной большинства проблем в экономике и социальной сфере региона был объявлен коронавирус. «Ситуация напряженная, у нас… печальный рекорд — максимальное количество людей на койках с аппаратами искусственной вентиляции легких. От нас с вами зависит, как ситуация будет развиваться дальше», — сообщил Станислав Воскресенский. Забыв при этом упомянуть, что почти за два года эпидемии особыми успехами в борьбе с ней областное руководство похвастать не может.

Нормально, падаем!

Позиции Станислава Воскресенского в рейтингах, независимо от коронавируса, последние два года медленно, но уверенно снижаются.

Как известно, базис — это экономика. А во всех экономических рейтингах Ивановская область в числе аутсайдеров. Так, в рейтинге роста зарплат Ивановская область стабильно находится в последних рядах. По оценке рекрутингового агентства HeadHunter, в Иваново зарплатное предложение упало на 99 рублей, в то время как в среднем по России наблюдается рост на 4038 рублей (с 45 279 руб. в январе до 49 317 руб. июле). Исследование зафиксировало, что в Ивановской области — одни из самых низких средних зарплат в Центральном федеральном округе. Реальная начисленная зарплата в регионе в I квартале 2021 года на 12% снизилась по сравнению с предыдущим периодом 2020 года.

Ивановское областное объединение профсоюзов обращалось к губернатору с инициативой разработать комплекс мер для повышения заплаты в регионе, но ответа не дождалось. Кроме того, регион находится в числе аутсайдеров в ЦФО по уровню безработицы: в Иваново он составил 5,7%, в то время как средние данные по ЦФО — 4,1%. А вот темпы инфляции в Ивановской области, напротив, выше: если по России годовая инфляция — это 5,5%, то в Иваново — 6,53%.

Ивановская область «лидирует» с конца и в рейтинге зарплат по РФ в малых и средних городах: если в среднем по России это 44 тысячи, то в Иваново — 24,8 тысячи рублей.

Исследование агентства РИА Рейтинг зафиксировало, что Ивановская область под руководством Воскресенского по уровню зарплат в 2020 году находится в самом низу списка регионов РФ.

Как свидетельствует рейтинг Агентства стратегических инициатив за 2021 год, печально обстоят дела в регионе и с инвестиционным климатом. Ивановская область во главе со Станиславом Воскресенским не попала даже в топ-30 регионов РФ по состоянию инвестиционного климата, пропустив вперед 33 субъекта федерации.

О чем говорить, если ключевой инвестиционный проект, который поддерживает Воскресенский, в виде строительства свинофермы в Гаврилово-Посадском районе вызвал громкий скандал. Дело в том, что к свиноводству есть жесткие требования — свиноферма должна находиться на значительном расстоянии от жилых домов, а также в обязательном порядке иметь очистные сооружения. Иначе производство хрюшек грозит экологической катастрофой, потому что отходы работы свинофермы загрязняют и воздух, и недра. Что самое опасное, если свиноферма работает без нормальных очистных фильтров, она со временем отравляет подземные воды, поэтому питьевая вода в регионе становится просто опасной для жизни.

Именно такая беда постигла жителей деревень Морозово, Шатры, Крутицы, Урусобино (Гаврилово-Посадский район на юго-западе Ивановской области), которые подали коллективную жалобу в прокуратуру на свинокомплекс «Петровский». Мало того, что «Петровский», открытию которого всячески способствовал губернатор, находится на расстоянии 2−5 километров от населенных пунктов, так его еще и построили рядом с рекой Нерль, которая снабжает питьевой водой Владимирскую область. Станислав Воскресенский рекламировал возведение свинокомплекса «Петровский» как крупнейший в Ивановской области инвестиционный проект, а выходит, что он превратился в крупнейшую экологическую проблему. Жители окрестных деревень жалуются, что невозможно дышать — они просто не могут открыть окна из-за неприятного запаха. Кроме того, ассенизаторские машины комплекса были замечены за тем, что сливали отходы свиноводства в реки и ручьи, а также на поля и в отстойники бывшего совхоза. В конечном итоге все эти отходы оказываются в речке Нерль, отравляя ее воды.

Эксперты РИА Новости составили рейтинг российских регионов по такому критерию, как время, необходимое для того, чтобы заработать миллион рублей. И здесь Ивановская область тоже в числе аутсайдеров! Скажем, если на Чукотке, чтобы заработать миллион рублей, нужно 7,8 года, в Москве потребуется 11 лет, то жителю Ивановской области для этого придется потратить вдвое больше — 22,9 года.

При этом Ивановская область стала одним из регионов, где действуют самые жесткие эпидемиологические регламенты. За год безработица подскочила в 7 раз, ивановские предприниматели бьют в набат, предупреждая, что политика Воскресенского приведет к разорению. Но губернатор даже не делает попыток их услышать. Не помогли ни обращения к губернатору, ни стихийный митинг, на который вышли ивановские предприниматели.

А по оценке фонда «Петербургская политика» за май 2021 года, при Воскресенском Ивановская область выпала из списка регионов с высокой устойчивостью и перешла в группу регионов средней устойчивости. На понижение позиции Ивановской области повлияло уголовное дело по факту сексуальных домогательств к воспитанникам детской школы-интерната и обрушение моста через реку Теза в г. Холуй. Причем крах моста — именно на совести губернатора, потому что Станислав Воскресенский еще в июле 2019 года на встрече с местными жителями обещал, что в 2020-м начнется строительство железобетонного мостового перехода. А на деле к строительству железобетонного моста по состоянию на октябрь 2021-го еще даже не приступили.

Вниз по лестнице, ведущей вниз

В рейтинге упоминания губернаторов в социальных сетях, который составляет Центр политической конъюнктуры, губернатор Ивановской области присутствует на 72-й позиции, причем доля негативных упоминаний растет, а позитивных — падает. На самом деле Воскресенский пока еще держится в рейтинге только благодаря негативным упоминаниям — главу Ивановской области критикуют за многие просчеты, но в первую очередь за жесткие эпидемиологические ограничения и срыв сроков строительства антиковидного госпиталя.

В частности, специализированный антиковидный госпиталь было обещано построить до конца 2020 года. Между тем заканчивается 2021-й, а никакого госпиталя в Ивановской области так и не построено. Похожая ситуация с поддержкой предпринимательской активности и инвестиционного климата в регионе в период пандемии. Местные предприниматели неоднократно пытались достучаться до администрации, явно не от хорошей жизни писали открытые письма и даже выходили на митинги.

Но Ивановская область и ее руководитель, похоже, существуют в неких параллельных реальностях. Это хорошо иллюстрирует Instagram Станислава Воскресенского, где центральное место отведено его фотографиям с известными актерами и режиссерами — с Владимиром Машковым, Андреем Мерзликиным или Юрием Стояновым. Местная повестка типа строительства, образования, медицины представлена там минимально. Кроме того, Станислав Воскресенский почти никогда не отвечает на обращения местных жителей, которых у него «ВКонтакте» накопилось несколько сотен.

Нечастые попытки областных властей реально сделать что-то для жителей регулярно оканчиваются конфузами и скандалами. Например, пожелал губернатор Станислав Воскресенский установить в г. Кинешма дизайнерские скамейки — и установил. Из-за стоимости в миллион рублей за штуку местные жители прозвали их «золотыми лавками». Три скамейки вместе со стальными урнами обошлись в 3,3 миллиона рублей. «Золотые скамейки» установили в результате личных контактов губернатора с КБ «Стрелка» (Москва).

Но это было лишь начало истории. Затем, ещё до окончания зимних месяцев, «лавки за миллион» покрылись трещинами и сколами. Знаменитые скамейки, прославившие скромную ивановскую Кинешму на всю Россию, в итоге пришлось разбирать и везти на ремонт. А сотрудник компании-подрядчика еще и простодушно рассказал, что такие скамейки из клееной лиственницы к климату Ивановской области не приспособлены. «На одной лавке видно, что отошел клей — это клей немецкого производства и рассчитан на температуры не ниже — 20. Зимних перепадов он попросту не выдержал», — поставил диагноз сотрудник компании-подрядчика.

На «золотых лавках» попытки главы региона позаботиться о благе местных жителей не закончились. В той же самой Кинешме реконструировали Молодежный сквер. Фирма (почему-то опять из Москвы) смонтировала перила для конструкции «сад-павильон» стоимостью около 40 миллионов рублей. Перила монтировали из нержавейки. А в феврале 2020 года жители Кинешмы увидели, что нержавеющие перила … покрылись пятнами ржавчины.

В итоге дорогим хобби ивановского губернатора даже заинтересовались активисты ОНФ. Тот факт, что нержавеющая конструкция заржавела, зафиксировали общественные контролеры. «Смотрите, хорошо видно то, что она начинает ржаветь с этой и с этой стороны», — поделился своими наблюдениями с места событий сопредседатель ивановского ОНФ Дмитрий Сафонов.

Такая же судьба постигла и сухой фонтан (фонтан без чаши, где вода стекает в подземные резервуары) всё в той же Кинешме, который обошелся федеральному бюджету в 80 миллионов, а региональному — в 50 миллионов рублей. И снова работы велись под личным контролем губернатора Воскресенского. В итоге фонтан в срок так и не открыли — пришлось переносить на 3 месяца. 20 мая текущего года фонтан запустили — и почти сразу закрыли на ремонт! В общей сложности он проработал недели полторы.

А «быстровозводимый» госпиталь для больных коронавирусом на 360 коек в Иваново… вообще не построили. Сначала местные власти обещали, что он будет готов к декабрю 2020 года, федеральное правительство во главе с Михаилом Мишустиным в оперативном режиме выделило для этого субвенцию из резервов бюджета на сумму 500 миллионов рублей. Но ближе к 31 декабря 2020 года сроки перенесли, потому что госпиталь был не готов. Сегодня в правительстве Ивановской области обещают, что 31 декабря 2021 года антиковидный госпиталь теперь уже «точно-точно» откроют. А пока, перед угрозой четвертой волны, «затянуть пояса потуже» и съездить в Кинешму — посидеть там на лавочках — это, пожалуй, и всё, что реально может предложить местная власть жителям Ивановской области.

Позади планеты всей

В рейтинге губернаторов новой волны от Экспертного института социальных исследований и сети «Политджойстик регионов» Воскресенский снова оказался позади. Рейтинг формировали по трем критериям: близость к людям, умение решать проблемы и статус эффективного управленца. Ни по одному из трех критериев губернатору Ивановской области не удалось выделиться.

Обзор основных рейтингов объясняет, почему Воскресенский неумолимо теряет позиции и в итоговом рейтинге влияния руководителей российских регионов, который каждый месяц составляет Агентство политических и экономических коммуникаций. Так, по состоянию на сентябрь 2021 года Воскресенский потерял еще пять позиций по сравнению с августом (35) и получил 40-е место. Для сравнения, в феврале и январе Воскресенский занимал 31-ю, а в марте — 32-ю позицию.