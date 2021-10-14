Москва, 14 октября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. В Московском метрополитене начал курсировать тематический поезд «Моспром космический», сообщил 14 октября вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Состав вышел на Арбатско-Покровскую линию подземки. В его оформлении использовались более 200 фотографий, которые рассказывают пассажирам о вкладе московских промышленников в освоение космоса. Ожидается, что передвижная выставка будет работать полгода.

Ефимов назвал Москву колыбелью отечественной космонавтики.

«Сегодня на территории города располагаются более 40 профильных предприятий по космической тематике, — сказал он. — На производственных площадках московские ученые, инженеры и конструкторы делают спутники, еду и одежду для космонавтов, зеркала для антенн, элементы интерьера, специальную краску для покрытия летательных аппаратов и многое другое, что входит в систему жизнеобеспечения и комфортного пребывания в космосе космонавтов».

Заместитель мэра пояснил, что проект, созданный при поддержке корпорации Роскосмос, приурочен к 60-летию первого полёта человека в космос. Фотографии расскажут об истории космонавтики, а целый вагон будет посвящён Юрию Гагарину.