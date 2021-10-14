Москва, 14 октября, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Исполнитель и актёр Джаред Лето исполнил мечту тяжелобольной россиянки Анастасии. Об этом 14 октября пишет телеграм-канал Baza.

Скриншот с YouTube Джаред Лето

Американский артист позвонил девушке и поздравил её с 27-летием. Во время разговора Анастасия показала кумиру картонную фигуру с его изображением, которая стоит у неё дома.

По признанию родственников Анастасии, она с 11 лет является поклонницей Джареда Лето и его группы 30 Seconds To Mars. Благодаря фонду помощи хосписам «Вера», а также передаче «Вечерний Ургант», в которой артист был когда-то гостем, удалось исполнить мечту Анастасии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джаред Лето пострадал в ходе митингов в Италии — против него и других митингующих полиция применила слезоточивый газ. Артист сам не участвовал в протестах против вакцинации госслужащих, однако находился рядом и снимал происходящее на видео.