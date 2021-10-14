Москва, 14 октября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Курс доллара на торгах в четверг, 14 октября, опустился ниже 71,5 рубля, показав минимальное значение с июля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс доллара

По состоянию на 17:23 доллар подешевел на 62 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достиг 71,35 рубля.

Тем временем курс евро снизился на 75 копеек — до 82,72 рубля.

Рубль укрепляется на фоне роста цен на нефть и позитивной динамики на фондовых рынках.