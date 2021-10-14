Псков, 14 октября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. В Псковскую область поступили две партии препаратов от коронавируса — 1560 доз вакцины «КовиВак» и 600 доз вакцины «Спутник V». Об этом 14 октября сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Admnvrsk.ru Вакцина от коронавируса «КовиВак»

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По его словам, в регионе сохраняется очень высокая заболеваемость, поэтому псковичам надо позаботиться о своем здоровье и о здоровье близких. В настоящий момент в области привились от ковида первым компонентом вакцины 190 176 человек, полностью прошли вакцинацию 180 844 человека. Ревакцинировались 6539 человек.

За минувшие сутки в Псковской области было выявлено 243 новых инфицированных коронавирусом, что на шесть зараженных больше, чем днем ранее. Выписаны по выздоровлению 129 человек. Также зарегистрировано еще три летальных исхода от COVID-10. Всего с начала пандемии в Псковской области было выявлено 53 406 зараженных. Из них 45 244 вылечились. Умерли 835 человек.