Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области жестко ответили тем, кто не желает вакцинироваться от COVID-19 и получать QR-коды, на вопрос, будут ли бюджетникам возмещать стоимость ПЦР-тестов, которые теперь необходимы в регионе при посещении общественных мест.

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По словам заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николая Емельянова, такие траты в планы областной администрации не входят, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Напомним, с 15 ноября в связи со сложной эпидемиологической ситуацией для посещения некоторых объектов досуга в Ленобласти будет необходим QR-код или отрицательный ПЦР-тест, который будет действовать 72 часа. Аналогичные ограничения введены и для мероприятий — спортивных, культурных, семейных.

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Ограничения, которые, по предварительным данным, вводятся на две недели для стабилизации ситуации, необходимы, чтобы остановить темп распространения заболевания без введения локдауна. Однако они не обрадовали тех, кто откладывает вакцинацию по тем или иным причинам.

Как уточнил Емельянов, у администрации принципиальная позиция: сдача ПЦР-теста за свой счет.

«Это мотивация к тем же прививкам. В любом случае мы должны создать коллективный иммунитет, и привиться должны все, кто может это сделать», — сказал Емельянов.

Также он напомнил, что вакцинация от коронавируса в Ленобласти бесплатная, как и лечение от ковида в стационарах.