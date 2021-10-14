Лондон, 14 октября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. К 2030 году компания Rolls-Royce намерена увеличить до десяти процентов объём используемого в авиации экологичного топлива, пишет 14 октября Evening Standard.

Макет двигателя линейки Adour британской компании Rolls-Royce–устанавливается на различные военные самолёты, в том числе учебно-боевой Hawk

Уточняется, что к этому времени компания намерена модернизировать под экологически чистое топливо турбовентиляторные двухконтурные двигатели Trent, которыми оснащена изрядная доля самолётов.

Компания уверяет, что переход на экологически безопасное топливо на 80% сократит выбросы в атмосферу парниковых газов. К тому же это топливо, как утверждают в Rolls-Royce, хорошо смешивается с обычным авиатопливом.