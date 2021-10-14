Черкесск, 14 октября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии разоблачена деятельность преступной группы, занимавшейся телефонным мошенничеством. Члены банды обманули 416 человек из 68 регионов России, похитив 6 млн рублей. В настоящее время с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в отношении троих участников преступлений переданы в суд, сообщили 14 октября в пресс-службе МВД РФ.

Николай Присяжнюк ИА Красная Весна Телефон

Как стало известно в ходе следствия, в группу входили восемь выходцев из разных субъектов РФ. Они действовали из двух центров — города Карачаевска и Краснодара. Предлагая товар по низким ценам в сети интернет, мошенники получали на банковские счета третьих лиц предоплату и переставали выходить на связь. Таким образом они промышляли в течение трех лет, начиная с 2016 года.

В 2018 году банда была разоблачена, были задержаны четверо участников группы, еще трое объявлены в розыск, а один соучастник, как оказалось, уже сидел за совершенные ранее преступления и занимался хищениями, находясь в местах лишения свободы.

Трое участников банды заключили досудебное соглашение со следствием, их дела переданы в суд. Рассмотрение дел еще двоих соучастников уже ведется.

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