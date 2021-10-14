Тбилиси, 14 октября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. В грузинском парламенте отвергли предложение российского МИДа начать процес делимитации границы между Грузией и Южной Осетией, сообщает 14 октября Первый канал грузинского телевидения.

Ssg.gov.ge На границе Грузии и Южная Осетии

Глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе заявил, что никакой так называемой границы не существует, и что даже вообще нельзя использовать термин «граница», так как это не граница, а «линия оккупации». По мнению Сарджвеладзе, Россия пытается подобным способом унизить Грузию, но грузинская сторона не собирается терпеть такого унижения. Сарджвеладзе в очередной раз обвинил российскую сторону в похищениях грузинских граждан в пограничной зоне.

«Россия не желает вести диалог и участвовать в дискуссиях. У неё нет готовности решать проблемы. И это подтверждается незаконным задержанием [грузинских граждан]. Эти задержания также неопровержимы, как и существование «линии оккупации» в нашей стране. Это олицетворение полной оккупации. В наших национальных интересах, чтобы мы не сделали ни одного шага навстречу, ни де-юре, ни де-факто. Этот формат переговоров имеет значение для решения отдельных гуманитарных проблем, но решение гуманитарных проблем не должно означать усиления оккупационного режима», — заявил Сарджвеладзе.

Напомним, что 14 октября МИД России выступил с предложением приступить к процессу делимитации границы между Грузией и Южной Осетией.