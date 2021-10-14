Нью-Дели, 14 октября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. По всей Индии проходят антитеррористические мероприятия, начавшиеся после серии убийств мирных граждан, сообщает 14 октября ИА Красная Весна со ссылкой на газету Hindustan Times.

Индия

В частности, Национальное агентство расследований арестовало четырех пособников террористов в Джамму и Кашмире. Силы безопасности продолжают поисковые операции в регионе.

Кроме того, в крупных городах тоже проводятся усиленные проверки. В ходе них в столице Индии Нью-Дели удалось раскрыть группу, готовившую террористическую атаку в регионе Джамму и Кашмир.

Усиление антитеррористических мероприятий вызвано серией нападений боевиков на мирных жителей, когда в разных частях столицы Джамму и Кашмира террористы убили пять человек, в том числе двоих учителей.