Вашингтон, , 17:47 — REGNUM США и Израиль заявили 13 октября, что они рассматривают «план Б» на случай, если Иран откажется возвращаться к переговорам по ядерной программе, сообщает 14 октября Associated Press.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел ИзраиляЯир Лапид сказали, что переговоры между их странами начались с рассмотрения «других вариантов» на тот случай, если Иран откажется от предложения вернуться к соблюдению соглашения по СВПД.

Они не вдавались в детали касательно того, какими эти варианты могут быть, но существует широкий спектр отнюдь не дипломатических вариантов — от санкий до военных действий.

Напомним, что для администрации президента США Джо Байдена вопрос возвращения Ирана к выполнению ядерной сделки стоит в приоритете и отказ от данной цели будет ударом для внешей политики Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, Иран настаивает на том, что вернуться к соблюдению СВПД он сможет только после отмены американских ограничительных мер, которые в свое время ввел экс-президент США Дональд Трамп. Так что до открытого диалога между США и Ираном еще далеко, и вряд ли израильский «план Б» тут что-то изменит.