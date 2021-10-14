Калуга, 14 октября, 2021, 20:31 — ИА Регнум. В Калужской области количество обращений граждан в центры занятости населения в январе-сентябре 2021 года составило 30 344 единицы (79% от уровня 2020 года), в том числе о содействии в поиске подходящей работы — 15 175 человек (58% от уровня 2020 года). Об этом 14 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства труда и социальной защиты.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочий

Официальный статус безработного получили 6 380 человек (34% от уровня 2020 года). Нашли работу 9 029 человек, в том числе из числа безработных — 3 980 человек (в 2020 году — 8 608 и 4 726 человек соответственно). Численность безработных на конец сентября 2021 года составила 2 894 человека, а уровень регистрируемой безработицы — 0,54% (на конец сентября 2020 года — 12 894 человека и 2,4% соответственно). По состоянию на 30 сентября 2021 областная база вакансий насчитывала 15 260 рабочих мест (в 2020 году — 11 600 рабочих мест). Коэффициент напряженности на рынке труда области составил 0,3 единицы. В общей потребности в кадрах доля вакансий для рабочих составила 65%.

Наибольшую потребность работодатели по-прежнему испытывают в водителях автомобиля, швеях, медицинских сестрах, слесарях, овощеводах, поварах, трактористах-машинистах, электромонтерах. Из числа граждан, имеющих высшее профессиональное образование, наиболее востребованы врачи, инженеры, учителя, полицейские. Средний уровень оплаты труда у рабочих — 27 тыс. 914 рублей, у служащих — 27 тыс. 661 рубль.