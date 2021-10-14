Уфа, , 20:26 — REGNUM Председателем государственного комитета Башкирии по молодёжной политике назначена Яна Гайдук. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

Сообщается, что в 2019—2021 годах Гайдук занимала должность заместителя министра молодёжной политики и спорта региона. В 2021 году исполняла обязанности председателя госкомитета Башкирии по молодёжной политике.

Гайдук родилась 13 января 1982 года в Уфе. Стала выпускницей Уфимского государственного института сервиса. Окончила магистратуру Уфимского государственного университета экономики и сервиса, аспирантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Является кандидатам политических наук.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что первым заместителем руководителя администрации главы Башкирии по внутренней политике назначен Урал Кильсенбаев.