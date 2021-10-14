Москва, 14 октября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Автономная некоммерческая организация по защите прав человека и информированию населения «Якутия — Наше Мнение» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) включена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, сообщили 14 октября в пресс-службе Минюста РФ.

Цитата из к/ф «Пятый элемент» реж Люк Бессон. 1997. Франция Длинный список

Отмечается, что эту организацию создал российский гражданин, чьи данные ранее были внесены в этот же реестр. В случае с этим человеком речь идёт о добросовестном выполнении им требований российского законодательства.

Ведомство напомнило, что, после внесения организации в реестр СМИ — иноагентов, создаваемые им сообщения и материалы, распространяемые на территории России, подлежат обязательной маркировке.