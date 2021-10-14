Москва, 14 октября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. 14 октября издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что руководство московского «Спартака» намерено в зимнее трансферное окно усилить вратарскую позицию 22-летним голкипером самарских «Крыльев Советов» Иваном Ломаевым.

Алексей Колчин ИА REGNUM Александр Максименко

Также сообщается, что «Крылья Советов» пока не получали предложений по трансферу футболиста.

На данный момент в составе «красно-белых» на позиции голкипера может сыграть только 23-летний Александр Максименко. Александр Селихов пропустил первую часть сезона из-за сложного перелома пальца руки, полученного в матче Кубка Париматч Премьер против казанского «Рубина».

Иван Ломаев перешел в «Крылья Советов» 1 августа 2020 года из «Чертаново» за 150 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость 22-летнего голкипера, по оценкам порталаtransfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро. Соглашение Ломаева с самарским клубом рассчитано до конца сезона 2022/23.