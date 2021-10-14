Вашингтон, 14 октября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Комитет партии республиканцев, занимающийся сбором средств для промежуточных выборов в палате представителей США, рассказал 14 октября, что собрал более $150 млн с начала 2021 года. Об этом сообщает Associated Press,

Здание Палаты представителей США

Эта рекордная сумма, собранная за девять месяцев, на 74% больше, чем республиканцам удалось собрать в прошлом году. У группы сейчас на руках $65 млн наличными, что почти в три раза больше, чем у них было в это же время четыре года назад.

«Демократы в палате представителей спешат к выходу, потому что они знают, что их дни сочтены, и мы надеемся продолжать давление», — сказал в своем заявлении председатель национального республиканского комитета Конгресса Том Эммер.

Издание отмечает, что цифры являются одинм из последних знаков того, что республиканцы энергично движутся к промежуточным выбороам на фоне того, как президент-демократ Джо Байден теряет свою популярность среди населения. Отметим, что партия президента почти всегда проигрывает на промежуточных выборах.

Напомним, что ранее Байден заявил, что Россия делает попытки вмешательства в промежуточные выборы в США, которые состоятся в 2022 году.