Киев, 14 октября 2021, 17:31 — REGNUM Две куклы, изображающие украинского президента Владимира Зеленского, сожжены 14 октября на митинге неонацистов в Киеве, сообщает «Страна» в своём телеграм-канале.
Отметив, что неонацисткие участники марша в честь Дня защитников и защитниц Украины решил не ходить к офису Зеленского, издание уточнило:
«Вместо этого на Крещатике националисты поставили чучела Зеленского в клоунском парике и «Вагнергейта», а затем их подожгли».
Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве националисты вышли на «Марш славы УПА*»