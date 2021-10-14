Киев, , 17:31 — REGNUM Две куклы, изображающие украинского президента Владимира Зеленского, сожжены 14 октября на митинге неонацистов в Киеве, сообщает «Страна» в своём телеграм-канале.

Отметив, что неонацисткие участники марша в честь Дня защитников и защитниц Украины решил не ходить к офису Зеленского, издание уточнило:

«Вместо этого на Крещатике националисты поставили чучела Зеленского в клоунском парике и «Вагнергейта», а затем их подожгли».

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