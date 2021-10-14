Кострома, 14 октября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Школьным поварам в Костроме увеличили зарплаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель управления образования городской администрации ТатьянаСкачкова.

Admin.msuchita.ru Школьная столовая

Напомним, в сентябре 2021 года в поле зрения СМИ в областном центре попали несколько проблемных ситуаций, связанных с питанием детей. В частности, в лицее No 32 из-за увольнения всех поваров школьной столовой ребятам выдалисухпайки. Вопросом заинтересовался губернатор региона Сергей Ситников. Он потребовал от администрации города «переработать подходы» к зарплатам кухонных работников в течение месяца.

«В настоящее время средний размер зарплаты работников школьных столовых в Костроме поднят до 24 тысячи рублей. Раньше это был верхний порог. Понятно, что у кухонных и подсобных работников зарплата ниже — от 16 тысяч рублей, у поваров — выше среднестатистической. Все зависит от нагрузки и квалификации» , — сообщила Скачкова .

Всего в Костроме имеется 38 школ, питание 34 тысяч детей в них обеспечивают 320 специалистов. Жалование работникам выплачивается из фонда оплаты труда каждого конкретного образовательного учреждения. Субсидии на «добавку» к зарплате поваров школам в размере около 5 миллионов рублей до конца 2021 года выделены из бюджета города Костромы. Ранее за 8-часовой рабочий день кухонные работники получали от 12 792 рублей (МРОТ) до 25 тысяч рублей в месяц.