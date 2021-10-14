Токио, , 17:04 — REGNUM Положить конец непрерывному правлению японской Либерально-демократической партии (ЛДП) пообещал 14октября лидер крупнейшей оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано.

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Об этом 14 октября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на телеканал NHK.

По его словам, он положит конец сложившемуся в Японии однопартийному доминированию.

При этом Эдано напомнил, что 14 октября более 150 лет назад закончился период сёгуната Эдо.

Он уточнил, что оппозиционные партии выдвинут единого кандидата в 50−100 одномандатных округах, а в 220 из остальных 289 округов оппозиционная коалиция бросит персональные вызовы представителям правящей в Японии партии.

Поблагодарив все участвующие в коалиции партии за сотрудничество, Эдано выразил надежду, что назначенные на 31 октября всеобщие выборы в Палату представителей дадут возможность изменить политику Японии.

Напомним, избранный 4 октября новый премьер-министр Японии Фумио Кисида распустил нижнюю палату парламента и теперь намерен назначить всеобщие выборы.

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