Уфа, 14 октября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Вакцинированные жители Уфы предлагают свои услуги не вакцинированным гражданам по приобретению всего необходимого в торговых центрах города. Соответствующие предложения появились на сайте бесплатных объявлений.

Торговый центр

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«Готов сходить за вас в любой ТЦ города Уфы за продуктами, вещами, заказами и т.д. и привезти их прямо на порог Вашего дома. О себе: автомобиль не имеется, справка о вакцинации имеется, связь имеется, бережно отношусь к чужим вещам, приятный, общительный человек с достаточным набором положительных качеств. Оплата договорная. Зависит от адреса доставки, местоположения ТЦ, срочности заказа», — сообщается в объявлении.

Некоторые вакцинированные податели подобных объявлений готовы пройтись по торговым центрам города за 500 рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии магазины в ТЦ нашли способ обходить ковидные ограничения.