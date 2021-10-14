Киев, 14 октября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Относительно народных депутатов Украины начать досудебное расследование и внести сведения в ЕРДР (специальный единый реестр) может только одно должностное лицо в этом государстве, и это генеральный прокурор Украины или лицо, исполняющее его обязанности.

Суд

Об этом в ходе заседания по делу лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука заявил его адвокат Дмитрий Лойфман.

Адвокат обратил внимание, что вообще происходит по делам Медведчука.

«У нас СБУ вроде регистрирует фактовое дело 2.04.21, а потом прокуроры по этому делу таскают эти диски, которые, по ее мнению, записаны в 14−15-м году при осуществлении контрразведывательных мероприятий. Так СБУ не знала, кого она записывает, если дело по факту зарегистрировали? То есть СБУ на момент начала досудебного расследования достоверно было известно, если у них есть эти диски и прокурор настаивает, что они настоящие, не поддельные и так далее, то на каких основаниях СБУ в течение трех месяцев проводила досудебное расследование?», — задаётся вопросом Лойфман.

Значит, делает вывод адвокат, этих дисков не было в апреле 2021 года.

«СБУ о них ничего не известно было, а в течение именно трех месяцев досудебного расследования, я считаю, эти диски были сфабрикованы, о чем свидетельствуют те же выводы экспертов, на которые ссылается прокурор, говоря, что вывод эксперта установил, что Медведчук Виктор Владимирович принимал участие в этом разговоре. Но в этом же заключении эксперта, сотрудника СБУ, без участия стороны защиты, их полностью зависимый эксперт даже пишет о том, что записи неизвестного происхождения и невозможно установить их подлинность, невозможно по этим копиям, 250 раз сделанным, установить, есть ли в них признаки монтажа. То есть прокурор у нас здесь говорит: «Здесь Медведчук», а тут эксперт СБУ пишет о том, что невозможно установить аутентичность этих записей, — мы об этом молчим, и говорим, что это классное доказательство. А каким образом вообще прокурор… Он тут как Хрюша и Степашка по ролям в детском саду читали протоколы, я извиняюсь, это так выглядело», — отметил специалист.

Также он напомнил, что в СБУ ранее говорили, что это Медведчук разговаривает с на тот момент помощником президента РФ Сурковым.

«А где в этих экспертизах, на которые они ссылаются, Сурков? Там только о Медведчуке речь идет, никакой экспертизы, где установлен голос Суркова, других лиц, на которых они ссылаются, нет. То есть прокуроры сознательно вводят суд в заблуждение о якобы существовании таких весомых доказательств», — резюмировал адвокат Дмитрий Лойфман.

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутат партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Ренат Кузьмин шокирован рядом обвинений, предъявленных лидеру политической силыВиктору Медведчуку в суде. Особенно парламентария поразило обвинение:

«в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, Медведчук вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами».