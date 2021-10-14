Вашингтон, 14 октября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Более 10 тыс. работников американского гиганта сельскохозяйственного машиностроения Deere объявили забастовку 14 октября, что стало первой крупной забастовкой в компании за более чем три десятилетия. Об этом сообщает Associated Press.

Цитата из к/ф «Соль Земли». реж Герберт Дж. Биберман. 1953. США Забастовка

Профсоюз заявил, что его члены не выйдут на работу если до 11:59 вечера 13 октября не будет достигнуто соглашение. Ранее подавляющее большинство членов профсоюза отклонило предложение о заключении контракта, которое предусматривало повышение зарплаты на 5% для одних работников и на 6% для други.

Брэд Моррис, вице-президент Deere по трудовым отношениям, сказал в заявлении, что компания «стремится к благоприятному исходу для наших работников, наших общин и всех заинтересованных сторон».

Напомним, что компания Deere знаменита своими зелеными тракторами.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году работники нескольких объектов Amazon в Германии начали забастовку в знак недовольства условиями труда на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Основной целью забастовки было изменение трудового договора относительно повышения заработной платы и создания благоприятных условий труда. При этом в компании считают, что ее сотрудники получают достойную зарплату, а условия их работы являются соответствующими санитарно-эпидемиологическим нормам.