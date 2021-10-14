София, 14 октября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В Болгарии цены на услуги крупных операторов туристического бизнеса, а также компаний, реализующих продукцию для семейного отдыха, в ближайшее время вырастут на 11−13%. Такой прогноз 14 октября в комментарии БТА сделал директор болгарского Института анализа Румен Драганов.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

По его словам, очередное подорожание связано с ростом на всей территории Болгарии тарифов на электроэнергию и теплоснабжение.

«Следует ожидать, что и стоимость проживания в гостиницах, и суммы в прейскурантах ресторанов и кафе неприятно удивят среднестатистического туриста, — резюмировал, в частности, Драганов. — В свою очередь, принимающая сторона будет должна улучшить условия сервиса».

Как заявил журналистам председатель Ассоциации рестораторов Болгарии Эмил Коларов, уже сейчас сотни заведений системы питания в курортных зонах повысили тарифы на обслуживание.

«Денег, которых нам в качестве компенсации за расходы на свет и газ выплачивает болгарское правительство, катастрофически не хватает, — сказал эксперт. — Следовательно, говорить о низких ценах для отдыхающих бессмысленно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 октября, болгарские зимние курорты объявили о начале нового туристического сезона. В ночь на 14 октября в ряде горных районов Болгарии выпал снег.