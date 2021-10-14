Москва, 14 октября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Назначенная на вечер 14 октября прямая линия мэра Москвы Сергея Собянина, во время которой он ответит на вопросы жителей города, является востребованным для населения событием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Прямая линия мэра с населением очень значимое явление, потому что мэр Москвы — должность уникальная. Она одновременно и политическая, и административная. Поэтому мэр должен заниматься и стратегическими вопросами и конкретными вопросами жизнедеятельности города. Поэтому ему нужно иметь представление о том, как люди воспринимают ситуацию в городе в каждой конкретной сфере», — сказал политолог.

По мнению собеседника ИА REGNUM, проводить подобные мероприятия в Москве следует на постоянной основе. Оптимально, на его взгляд, будет устраивать прямые линии мэра с москвичами ежемесячно.