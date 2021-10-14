Осло, 14 октября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Мужчина, убивший из лука несколько человек в норвежском городе Конгсберге, ранее принял ислам и обращал на себя внимание полиции, сообщает 14 октября издание VG.

Стрельба из лука

По утверждению издания, убийцу зовут Эспен Андерсен Бротхен, он родился в Норвегии, но имеет гражданство Дании.

Уточняется, что 37-летний Эспен в 2017 году принял ислам, а службы безопасности Норвегии брали его на негласный учёт.

При этом приводятся слова знакомых Эспена, которые считают, что у него были проблемы с психическим здоровьем.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября в центре норвежского города Конгсберга был задержан мужчина, который, стреляя из лука, убил пять и ранил двоих человек.

Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) считает это нападение террористическим актом. По данным полиции, задержанный признал свою вину, но при этом не пояснил мотивы своих действий.