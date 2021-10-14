Тюмень, 14 октября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. В тюменском городе Ишиме 14 октября полицейские изъяли свыше тысячи бутылок суррогатного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Пресс-служба УМВД России по Тюменской области Бутылки с подпольного склада в Ишиме

В одном из складских помещений неподалеку от городского кладбища полицейские обнаружили производственное оборудование, пластиковые ёмкости со спиртом и картонные коробки с готовым суррогатом. Задержан арендатор помещения, который сознался в организации склада немаркированного алкоголя. Он сообщил, что намеревался реализовать суррогат в розничной торговле города Ишима.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 октября 2021 года промзоне Ишима полицейские выявили и пресекли деятельность завода по производству поддельного алкоголя. Там было изъято свыше 32 тысяч единиц фальсифицированной алкогольной продукции стоимостью более семи миллионов рублей.