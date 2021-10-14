Тбилиси, , 16:57 — REGNUM Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, съезжающиеся в Тбилиси на акцию протеста, подверглись нападению со стороны проправительственных активистов, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Метла

Акция протеста начнётся сегодня в 18 часов на площади Первой республики, откуда протестующие пройдут шествием до площади Свободы. В столицу из провинции уже прибыли несколько автоколонн со сторонниками бывшего президента. В течение всего дня правящая партия «Грузинская мечта» пыталась помешать въезду в город автоколонн с оппозиционерами. Для этой цели был мобилизован партийный актив «Грузинской мечты», а также привлечены государственные служащие. Проправительственных активистов экипировали специально розданными им мётлами и расставили их вдоль дорог. Оппозиционеры утверждают, что сторонники действующей власти всячески их оскорбляли, угрожали и забрасывали мётлами.

Напомним, что грузинская оппозиция требует освобождения из тюрьмы бывшего президента Михаила Саакашвили, находящегося в заключении с 1 октября.