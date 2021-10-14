Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Следственные органы СКР по Ленинградской области начали проверку по факту травмирования ребенка на карусели в одном из детских садов в городе Кудрово. Пострадавшему мальчику понадобилась медицинская помощь. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Prokuror-kaluga.ru Травмоопасная карусель на детской площадке

Несчастный случай произошел днем 14 октября во время прогулки на детской площадке в одном из детских садов в Кудрово. Четырёхлетний мальчик во время катания на карусели получил травму руки.

«По данному факту следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления СК России по Ленинградской области организована доследственная проверка, — рассказали в ведомстве. — После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего, этому случаю будет дана правовая оценка».

Как стало известно ИА REGNUM, по предварительной информации, ребенок сильно повредил палец. Первую медицинскую помощь ему оказали врачи детской больницы Санкт-Петербурга. Была ли неисправна карусель или всё произошло из-за детской шалости, предстоит выяснить.