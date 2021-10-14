Париж, 14 октября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Руководство «Пари Сен-Жермен» считает, что 21-летний таранный форвард «Фиорентины» и сборной Сербии Душан Влахович может стать заменой Килиану Мбаппе, который в ближайшее время может покинуть французский клуб. Соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до середины 2022 года. Об этом 14 октября сообщило издание Le10Sport.

Sandro Halank Килиан Мбаппе

В начале октября Влахович отказал «Фиорентине» в подписании нового соглашения, по которому серб мог стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории «фиалок». Итальянский клуб предлагал Влаховичу зарплату в размере 8 миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне Влахович принял участие в семи матчах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Мбаппе пока не намерен продлевать контракт с парижским клубом и намерен в следующее летнее трансферное окно перейти в мадридский «Реал» на правах свободного агента.