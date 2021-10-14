Москва, 14 октября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов считает, что наличие в Москве заведений, отмеченных звездой «Мишлен», повысит туристическую привлекательность российской столицы. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 14 октября.

Цитата из к/ф «Леон». реж. Люк Бессон. 1994. Франция Матильда в ресторане

«Наличие в определённой стране или городе мест, отмеченных гидом «Мишлен», безусловно повышает уровень и «класс» их международной туристической привлекательности. Очень надеюсь, что в будущем заветные «звёзды» Мишлен будут в ресторанах всех крупных городов России и туристических центрах», — отметил Титов.

По его мнению, отечественный сектор HoReCa этого достоин и сегодня вполне соответствует самым высоким требованиям гурманов со всего мира.

«Главное, чтобы не было новых ограничений! Что, увы, очень возможно», — добавил омбудсмен.

Напомним, что 14 октября в Москве проходит церемония вручения звезд «Мишлен» московским ресторанам и их шеф-поварам.

Российская столица станет первым городом СНГ, заведения которого будут отмечены высшей международной гастрономической премией.