Москва, 14 октября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Исполнитель Владимир Ждамиров, солист группы «Бутырка» попал в одну из московских больниц. Об этом 14 октября сообщает «Пятый канал».

Скриншот с YouTube Владимир Ждамиров

По данным СМИ, у артиста диагностировали инфаркт миокарда. Сейчас Ждамиров находится в реанимации.

ИА REGNUM напоминает, что группа «Бутырка» исполняет песни в жанрах русский шансон, блатная песня и городской романс. Коллектив был основан в 2001 году Олегом Симоновым и Владимиром Ждамировым, а также продюсером Александром Абрамовым.