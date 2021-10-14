Штат Калифорния, США, 14 октября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Переменчивый ветер усложняет работу пожарных в прибрежных горах Южной Калифорнии, где огонь угрожает ранчо и сельским домам. Об этом сообщает 14 октября Associated Press.

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Пожар «Алисаль» обуглил более 62 квадратных километра густой растительности в горах Санта-Инес к западу от Санта-Барбары.

Хотя живописный район, проходящий вдоль береговой линии Тихого океана является малонаселенным, пожар представлял угрозу для более чем 100 домов, ранчо и других построек, сообщили представители пожарной охраны.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре президент США Джо Байден объявил лесной пожар «Калдор» в американском штате Калифорния крупным природным бедствием, выделив местным властям федеральную помощь.