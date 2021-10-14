София, 14 октября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Официальная София выразила свое возмущение фактом уничтожения в Северной Македонии двух захоронений болгарских военных времен Первой мировой войны и потребовала от ЕС дать соответствующую правовую оценку подобным действиям Скопье. Об этом 14 октября передало Радио Болгария.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Речь идет о произошедшем несколько дней назад инциденте в районе населенного пункта Кавадарци (Вардарский регион Северной Македонии), когда в результате строительства автомагистрали были повреждены кладбища с останками 400 болгарских военнослужащих. При этом власти Северной Македонии отказались проинформировать Софию о происшествии.

Как заявил представитель Болгарии в Европарламенте Ангел Джамбазки, «ЕС обязан отреагировать на факт осквернения могил и не допустить повторения подобной ситуации в будущем».

Соответствующее требование было передано главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.