Мурманск, 14 октября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. В Мурманской области увеличили коечный фонд для лечения пациентов с ковидом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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«С начала октября ведомство на упреждение развернуло еще 50 коек в ковидных стационарах подведомственных учреждений. Коечный фонд для лечения ковида составляет 1 089 коек. Из них 867 — кислородных, в том числе 135 оснащены аппаратами ИВЛ», — уточнили в штабе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области на лечении с ковидом находятся 16 250 человек.