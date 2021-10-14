Уфа, 14 октября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Бюст хирургу Венеру Сахаутдинову открыли в больнице № 21 г. Уфы. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

CMSRC Бригада хирургов

Сообщается, что член-корреспондент Академии наук Башкирии, доктор медицинских наук, профессор Венер Газизович Сахаутдинов создал в республике хирургическая школа. Его учениками стали восемь докторов и 40 кандидатов наук. Венер Газизович является автором свыше 500 научных работ, в том числе 10 монографий и 40 изобретений.

На торжественное открытие бюста прибыли коллеги, ученики и родственники Венера Газизовича.

Сообщается, что бюст установлен на средства благотворительного сбора.

Венер Газизович родился 1 января 1939 года в деревне Кинзябаево Юмагузинского района БАССР, ныне Мелеузовского района Башкирии. Ушел из жизни 6 января 2019 года.