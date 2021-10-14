Архангельск, 14 октября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. В Архангельской области завершилась работа по определению нормативов накопления ТКО. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, сбор исходных данных для аналитической работы проводился в течение всего года.

Цитата из м/с «Возвращение блудного попугая». реж. Валентин Караваев, Александр Давыдов. 1984. СССР Мусорный бак

«Полученные результаты исследований подрядчик обобщил и передал в министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, — сказал заместитель председателя правительства региона Евгений Автушенко. — Полученные материалы будут применяться при планировании строительства опорных объектов в регионе. Сейчас министерство их проанализирует, и в ближайшее время мы сможем определить норматив по каждой категории анализируемых объектов».

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году норматив накопления ТКО в Архангельской области был признан завышенным.