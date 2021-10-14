Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Первый снег в Санкт-Петербурге ожидается через неделю, в двадцатых числах октября, сообщил 14 октября ИА REGNUM главный синоптик Северной столицыАлександр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Непогода

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Первые заморозки и снег ожидаются в городе в третьей декаде октября. Как уточнил синоптик, эти изменения погоды будут кратковременными. Поэтому спешить переобувать в зимнюю резину свои автомобили горожанам пока не стоит.

«Сейчас влияние циклонов будет. Завтра придет очередной циклон, который принесет усиление ветра, пройдут дожди, будет прохладно, +8…+10 градусов», — пояснил собеседник агентства.

Отметим, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 15 октября, в Петербурге ночью будет без существенных осадков. Во второй половине дня небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +7…+9 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

В субботу, 16 октября, ожидается дождь, местами небольшой. Ветер юго-западный, западный сильный. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +7…+9 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В воскресенье, 17 октября, также ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +6…+8 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.