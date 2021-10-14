Киев, 14 октября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. 29-летний универсальный защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии по футболу Давид Алаба, вероятнее всего, не успеет восстановиться к матчу третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 с донецким «Шахтером». Футболист получил травму колена во время матчей национальной команды.

Granada Давид Алаба

В текущем сезоне Давид Алаба принял участие в девяти матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами в играх против «Мальорки» и «Алавеса».

Матч третьего тура группового этапа «Шахтер» — «Реал» состоится 19 октября в Киеве на стадионе «НСК Олимпийсикй». На данный момент «Реал» с одной победой и тремя очками занимает второе место в турнирной таблице группы D. «Шахтер», набрав лишь одно очко, располагается двумя строчками ниже.

Давид Алаба перешел в «Реал» 1 июля 2021 года из мюнхенской «Баварии» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость австрийского защитника составляет 55 миллионов евро.