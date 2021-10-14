Калуга, 14 октября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Управлением ФСБ России по Калужской области при силовой поддержке Росгвардии пресечена противоправная деятельность сторонника международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). По данным правоохранителей, задержанный был причастен к ресурсному обеспечению одного из боевиков организации, воюющего в Сирии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного УФСБ России.

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В отношении подозреваемого следственным подразделением возбуждено и расследовано уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

Решением военного суда обвиняемый признан виновным в совершении двух эпизодов указанного преступления и приговорен к 9,5 года лишения свободы, из которых три года с отбыванием наказания в тюрьме и 6,5 года — в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.