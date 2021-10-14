Вашингтон, 14 октября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Число заявок на пособие по безработице в США снизилось до 293 тыс. на прошлой неделе, что стало самым низким показателем с начала пандемии коронавируса. Данные отражают восстановление рынка труда. Об этом 14 октября пишет Associated Press.

(сс) Gridprop Очередь в магазине во время распродажи. США

Число заявок на пособие по безработице снизилось на 36 тыс. до 293 тыс. на прошлой неделе, что стало вторым снижением подряд, сообщило Министерство труда.

Число заявок на пособие по безработице, которое обычно отражает темпы увольнений, неуклонно падает с прошлой весны, поскольку многие предприятия стараются удерживать своих работников вопреки проблемам рынка.

Напомним, что за последние два месяца наем персонала на рынке США замедлился, несмотря на то, что компании и другие работодатели разместили почти рекордное количество вакансий. Около трех миллионов человек, которые уволились во время пандемии, еще не возобновили поиски работы.