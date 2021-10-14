Москва, , 16:36 — REGNUM Корабли и суда арктической группировки Северного флота завершили десятый поход по морям Северного Ледовитого океана и возвращаются в Североморск, сообщает 14 октября пресс-служба флота.

Арктика

Отмечено, что группировка выполнила все плановые задачи десятого похода.

«Корабли и суда арктической группировки БПК «Североморск», БДК «Георгий Победоносец», СБС «Памир» и БМТН «Сергей Осипов» завершили выполнение задач десятого похода по морям Северного Ледовитого океана», — указано в сообщении.

Поход, ставший юбилейным, проводился под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева.

Встреча боевых кораблей и торжественная церемония награждения участников похода запланирована на 15 октября.

Напомним, Арктический поход группировки кораблей и судов Северного флота начался 10 августа. После выхода из главной базы флота, Североморска, корабли и суда обеспечения прошли 12 тыс. морских миль, провели несколько учений в Баренцевом и Карском море, в море Лаптевых, у полуостров Таймыр и в районе посёлка Тикси.

В сложной ледовой обстановке, которая отмечена в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа, Новая и Северная Земля экипажи действовали без ледокольного сопровождения.

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