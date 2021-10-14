Подгорица, , 16:35 — REGNUM Предложение группы неправительственных организаций исключить вопросы об этнической принадлежности, религии и родном языке в переписи населения Черногории было отклонено. Об этом говорится в отчете о проведенных общественных обсуждениях по поводу законопроекта о переписи населения в 2021 году, организованном Министерством финансов и социальной защиты населения.

Перепись Untmsh.com

В то же время было принято предложение исключить 2021 год из названия и текста законопроекта, что ставит вопрос о том, будет ли перепись вообще проводиться в текущем году.

С предложением об исключении из переписи вопросов о религии и языке категорически не согласны в министерстве, аргументируя это тем, что будет нарушена технология сбора данных.