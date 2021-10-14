Село Сокулук, Киргизия, 14 октября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. В Чуйской области Киргизии не хватает общественного транспорта для перевозки пассажиров по маршруту Бишкек—Сокулук—Кара-Балта, сообщает 14 октября Turmush.

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Людям приходиться ждать транспорт по 20−30 минут.

В Сокулуке есть два маршрута: №369 и №400, их обслуживает 44 автобуса. В последние годы пассажиропоток вырос, из-за увеличения стоимости ГСМ многие автовладельцы пересели на общественный транспорт, в результате транспортная система перестала справляться.

ИА REGNUM напоминает — в конце сентября 2021 года стоимость бензина на автозаправках в Киргизии превысила цены на АЗС в России. Бензин марки АИ-95 на киргизских заправках продается по 62 сома (53,2 рубля) за литр, дизельное топливо можно приобрести по 51,7 сома (44,3 рубля) за литр.

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