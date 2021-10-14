Вашингтон, , 16:33 — REGNUM Дополнительная материальная помощь будет оказана армии Ливана американскими властями, передаёт 14 октября Al Arabiya.

Деньги

Как заявила замглавы Госдепа США по политическим делам Виктория Нуланд, ливанская армия получит $67 млн «в качестве дополнительной помощи».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бейруте 14 октября произошла перестрелка во время шиитского митинга. Выстрелы прогремели в районах Эт-Тайюни и Бадаро: десятки человек получили ранения, шестеро погибли.

Комментируя это событие, ливанский министр внутренних дел Бассам Мавлави призывал политические и религиозные группы «к сохранению гражданского мира и недопущению сползания страны к междоусобице».

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