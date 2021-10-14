Москва, 14 октября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. В четверг, 14 октября, в 78-ю годовщину легендарного восстания в нацистском лагере уничтожения Собибор, Государственный архив РФ и Фонд Александра Печерского представляют новый проект. На сайте ГА РФ открылся портал, где собраны материалы о Собиборе из российских и зарубежных архивов. В общей сложности на портале будет размещено более 200 документов, многие из которых ранее не публиковались.

Bmalina Собибор

Идея такого портала возникла несколько лет назад в связи с растущим интересом к истории лагеря. Было решено создать «виртуальный архив» Собибора, где были бы собраны все документы о нем из фондов ГА РФ, других российских государственных и ведомственных архивов, собранных под эгидой Российского исторического общества, а также наиболее значимые материалы из коллекции Фонда Александра Печерского. К реализации проекта были привлечены и архивохранилища других стран, в первую очередь Национальный архив Республики Беларусь, Бундесархив (ФРГ), Музей Бойцов гетто (Израиль).

Проект состоит из шести тематических разделов. В настоящее время составители представляют первые четыре раздела, посвященные жертвам и палачам лагеря уничтожения, первым донесениям польских подпольщиков и советских партизан о Собиборе, ранним свидетельствам Александра Печерского, а также участию бежавших из Собибора узников в партизанских отрядах и Красной армии.

Публикация двух последних разделов отложена, поскольку значительная часть документов, составивших пятый раздел и посвященных преследованию нацистских преступников после войны, пока находятся на рассекречивании.

Завершит публикацию шестой раздел, рассказывающий о мемориализации Собибора с 1950-х гг. до наших дней. Каждый раздел открывается вступительной статьей, посвященной тем или иным аспектам истории лагеря. Все публикуемые документы снабжены подробным комментарием.

Лагерь уничтожения Собибор был создан нацистами на территории Восточной Польши весной 1942 года. За полтора года существования лагеря в нем погибло более 170 тысяч евреев из Польши, Нидерландов, Словакии, Австрии, Германии, Франции, СССР и других стран. 14 октября 1943 года в Собиборе произошло восстание, которое возглавили офицер-красноармеец Александр Печерский и предприниматель из польского городка Жулкевка Леон Фельгендлер. Восставшие уничтожили 11 эсэсовцев, нескольких охранников и бежали из лагеря. В побеге приняло участие несколько сот человек, более 50 из них дожили до конца войны.

В последнее десятилетие история Собибора и судьбы руководителей восстания 14 октября 1943 года Александра Печерского и Леона Фельгендлера оказались в центре общественного внимания. Вышло несколько новых книг, документальных фильмов, большой резонанс получил художественный фильм «Собибор» (2018). Печерский и другие участники восстания были награждены российскими, польскими, украинскими орденами, их именами были названы улицы в разных странах мира, о них заговорили политики и государственные деятели. В 2020 году на месте бывшего лагеря был открыт новый музей. Подвиг узников Собибора стал символом готовности человека в самых немыслимых условиях, на краю гибели сражаться с бесчеловечной машиной уничтожения за жизнь и свободу.