Красногорск, 14 октября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Более 220 детских площадок планируется установить в населенных пунктах Подмосковья в 2022 году. Об этом 14 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детская площадка

Речь идет об игровых комплексах площадью 300 кв. м. и 450 кв. м. с безопасными резиновыми покрытиями яркого цвета. На детских площадках, помимо игровых элементов, устанавливаются скамьи, урны, информационные стенды. Места установки площадок были выбраны с помощью голосования на портале «Добродел».

"Всего за этот период установили более 1,2 тыс. современных детских площадок, в планах на следующий год установить еще 229 таких комплексов в 56 городских округах», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.